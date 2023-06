Tottenham | fatta per l’arrivo di Vicario | le cifre

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ilha raggiunto un accordo con l’Empoli per l’acquisto di Guglielmodall’Empoli. I dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilavrebbe raggiunto un accordo con l’Empoli per Guglielmo. Il portiere si trasferirà in Inghilterra per 19 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028. Gli Spurs erano anche su David Raya del Brentford, ma hanno ritenuto eccessivi i 40 milioni di euro chiesti dal Brentford.lascia quindi la Serie A.