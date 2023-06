Torta cocco e cioccolato bianco | Facilissima e golosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 giugno 2023): un peccato di gola bellissimo! Una ricetta davvero super golosa e peccaminosa è senza dubbio quella dellainnevata al rum, vaniglia,. Questa, dall’aspetto decisamente invernale, sembra ricoperta di neve grazie alle scaglie died è soffice davvero come la neve. Curiosi di scoprire come realizzare questa meraviglia bianca? Armati di pentole e grembiule e continua a leggere!: Facile eBase Gli ingredienti che occorrono per realizzare la base dellasono: 4 cucchiai di farina di mandorle 140 gr di ...