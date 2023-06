Tornado in Germania | alberi piegati dal vento

Martedì sera a Rüsselsheim, città tedesca, si sono verificati forti temporali con un vento fortissimo e piogge intense. Secondo i meteorologi, ...All' opposizione dellavenne data una serie di riservatissimi avvisi: "laè il ... Ma unsta cambiando tutto: il passaggio dalla cottura a gas a quella a induzione dove i ...... contro qualche misera percentuale italiana abbiamo il 40% in Spagna, il 60% ine ben l'80%... Chiaro che venderli subito, dopo ildi Maldini, non sarebbe una mossa di comunicazione ...

Allerta Meteo in Germania: in arrivo tempeste e piogge intense, possibile tornado a Rüsselsheim nella nott ... MeteoWeb

Germania: un tornado attraversa la città di Rüsselsheim Con una forza tremenda abbatte alberi, danneggia case, auto, praticamente tutto ciò che incontra sul suo cammino - Dalla Rete ...Un esteso fronte temporalesco sta portando fenomeni intensi sull'Europa centro occidentale.