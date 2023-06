Top XI | Eredivisie 2022 23

(Di giovedì 22 giugno 2023) In Olanda è stato l’anno di Rotterdam. L’unica città del paese ad avere tre squadre nel professionismo ha fatto festa su tre fronti, come non accadeva da quarant’anni. Il Feyenoord ha vinto il titolo, lo Sparta è stata la squadra rivelazione, l’Excelsior si è salvato. Tutti successi inaspettati se si considerano le premesse: quando due anni fa Arne Slot si era seduto sulla panchina del Feyenoord, la squadra aveva appena concluso il campionato con 29 punti di distacco dall’Ajax campione; qualche mese dopo, Maurice Steijn aveva raccolto lo Sparta all’ultimo posto delle, e in meno di un anno lo ha portato dalla salvezza allo spareggio per entrare in Europa; infine l’Excelsior, tradizionale vaso di coccio, per budget e dimensioni, nella massima divisione olandese, salvatosi senza nemmeno passare dalla nacompetitie, i play-off salvezza/promozione. Tante le ...

... già vittorioso all'andata per 2 - 0, che così ha conquistato la promozione in. Nel ...scorer dei playoff, il classe '99 piace molto al Lecce, non a caso andato fino in Olanda per ...Chi è Beukema Classe 1988, Sam Beukema ha confermato anche in questa stagione gli alti standard messi in mostra negli anni precedenti, tanto da essere inserito nella11 dell'ultima. ......della guida tecnica è una tendenza che non riguarda solo le squadre inglesi e delle leghein ...olandese e Premiership nordirlandese. Che il vento sia davvero cambiato

Eredivisie, la top XI della stagione 2022/23 | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo

Ruud Brood is de nieuwe trainer van TOP Oss. Hij volgt Klaas Wels op, die vorige week duidelijk maakte te vertrekken bij de Ossenaren.Kevin van Veen is niet bang om de lat hoog te leggen bij FC Groningen. De 32-jarige spits wil de Trots van het Noorden terug naar de Eredivisie leiden. In een netje in de Euroborg hangen vijftien ball ...