Tony Khan | “Sogno di creare un torneo stile G1 Climax”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il G1è uno dei tornei piu’ famosi e seguiti nel panorama del wrestlig mondiale. 32 wrestler secondo una suddivisione in gironi quest’estate si daranno battaglia per assicurarsi un posto el main event di WrestleKingdom a gennaio., al quale piace molto il format, vorrebbe portarlo nella sua creatura, la AEW.nel cassetto “Mi piace molto lodel G1. Lotramite i round-robin lo contraddistingue dagli altri e si possonostorie fantastiche e match leggendari. Stelle emergenti e wrestler d’esperienza convergono in questo evento unico. Noi abbiamo unad eliminazione diretta e basta ma sarei interessato in futuro a portarlo in AEW.“