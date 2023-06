Tonali in Premier League? Anche al Brescia spetta cifra record…

Fra questi c'èper 70 - 80 milioni di euro, ma non solo perché a centrocampo i Magpies ... ma pronto a tornare inin un prestito interno fra i due club del fondo sovrano arabo.80 milioni dal Newcastle per Sandro. Il Milan sembra essere pronto a lasciar partire il centrocampista italiano direzioneLeague. Una cifra importantissima quella che gli inglesi sembrano aver messo sul piatto e che pare ......dell'InterSandroè pronto a scatenare il Milan. Il centrocampista e simbolo rossonero sta per sconvolgere il mercato del Diavolo e verosimilmente anche quello di tutta la Serie A. La...

Tonali-Newcastle, c'è l'accordo! Milan chiede 80 milioni, tifosi furiosi Tuttosport

E' in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: il centrocampista rossonero, 23 anni, è pronto allo sbarco in Premier League per una cifra che sfiora g ...L'addio di Tonali provoca un effetto domino inaspettato. I circa 70 milioni in arrivo nelle casse rossonere dal Newcastle, verranno subito reinvestiti per ...