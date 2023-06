Tonali ha detto sì Milan-Newcastle accordo vicino | LIVE PM

... all'inizio sarebbe stato riluttante all'idea di lasciare Milano ma poi avrebbesì a un'... Sandroé arrivato al Milan a settembre 2020 in prestito dal Brescia; con la maglia rossonera ha ......i cartellini di Romelo Lukaku e Davide Frattesi con i soldi della vendita di Sandro. Secondo ... Il giocatore hasì nonostante la corte dell'ultimora del Chelsea. Ma la parte più ......hasì al Newcastle e l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. Accordo ad un passo tra il club inglese il Milan pronti a chiudere per una cifra vicina ai 75 milioni di euro. Sandro(©...

Tonali ha detto sì al Newcastle: il Milan vuole 80 milioni, accordo vicino - Sportmediaset Sport Mediaset

Il passaggio, che sembra ormai imminente, di Tonali al Newcastle, può aprire un vero e proprio ... che devono comunque convincere l’attaccante belga ad un trasferimento che, come già detto, sarebbe ...Tuttosport apre con un'intervista: "«Giuntoli è un altro Marotta»". Tardelli esclusivo. "Alla Juve e ad Allegri serve un ...