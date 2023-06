Tom Cruise troppo spericolato sul set di “Mission | Impossible 7” | il terrore dei colleghi

Leggi su amica

(Di giovedì 22 giugno 2023) Tutti preoccupati per Tom. Simon Pegg ha raccontato di come la troupe avesse paura che, prima o poi, una delle sceen d’azione del divo finisse male durante le riprese di “Mission:Dead Reckoning Parte Uno (foto LaPresse) Acrobazie incredibili. Al limite delle leggi della fisica. E, francamente, a volte anche a quello del buon senso. Tanto che sul set di Mission:Dead Reckoning Parte Uno era tutti preoccupati. Avevano paura che, prima o poi, uno degli stunt di Tomfinisse male. Simon Pegg e la paura per la vita di TomLo ha raccontato sul red carpet della prima mondiale del blockbuster – che si è tenuta a Roma – Simon Pegg. Fido scudiero del divo di Hollywood per ormai tante missioni impossibili. Sempre nei panni di Benji Dunn. Da Mission: ...