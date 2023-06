Titanic | sottomarino scomparso | James Cameron aveva messo in guardia sui pericoli della visita al relitto

(Di giovedì 22 giugno 2023) I commenti disulla pericolosità delle immersioni perre ildelsono riemersi e divenuti virali dopo la scomparsa delTitan. Il mondo è col fiato sospeso per la sorte dei cinque passeggeri delTitan, disperso nel Nord Atlantico mentre puntava a raggiungere ildel. E proprio il regista del colossal di successo,insulla pericolosità di quel tipo di esplorazione molto tempo fa. "State andando in uno dei posti più spietati sulla Terra", ha dettoriferendosi all'esplorazione in acque profonde in un'intervista del nel 2012 ...

...in salvo i cinque occupanti delTitan, dato per disperso da domenica, dopo che si sono interrotte le comunicazioni tra il sommergibile impegnato nella discesa verso il relitto del...Ilè disperso nelle profondità dell' Oceano Atlantico , dove si trovava per una spedizione della società OceanGate organizzata per ammirare il relitto del: si è immerso nella ...Due anni fa ha pagato per vedere il relitto delsulTitan ora scomparso. Ma quel viaggio a distanza di tempo l'ha definito 'missione suicida'. Arthur Loibl, 60 anni, si è immerso sul sito del relitto dell'Atlantico nell'agosto ...

Sottomarino Titan disperso, restano poche ore di ossigeno TGCOM

I commenti di James Cameron sulla pericolosità delle immersioni per visitare il relitto del Titanic sono riemersi e divenuti virali dopo la scomparsa del sottomarino Titan.Corsa contro il tempo per salvare le cinque persone a bordo del sottomarino Titan, disperso dal 18 giugno durante un'immersione verso il relitto del Titanic. Una nave francese - scrive il Daily Mail - ...