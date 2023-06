(Di giovedì 22 giugno 2023) Le operazioni di soccorso non stanno andando a buon fine. Nonostante siano stati impiegati sommergibili, aerei, droni e navi, la posizione del Titan è ancora sconosciuta

È partito il tragico conto alla rovescia delle ore di ossigeno restanti sul Titan , il sottomarino disperso nell'Oceano Atlantico vicino al. Il sommergibile, con 5 persone a bordo, potrebbe ancora avere una ridottissima autonomia di ossigeno e le speranze di recuperare il mezzo sono ridotte al lumicino. Quanto ossigeno è rimasto . ...L'impresacomunque disperata perché l'area di ricerca è enorme e perché il ROV deve muoversi in un ambiente complicato tra i resti dele le formazioni rocciose. Nel caso in cui il Titan ...... diretto al relitto delpiù di 4 giorni fa, è entrato nella sua fase più critica. Per il ritrovamento del mezzo, e dei 5 membri dell'equipaggio,una sola notte a disposizione prima che ...

Titanic, resta poco tempo per salvare il sommergibile disperso WIRED Italia

L’imponente sforzo di ricerca e salvataggio del sommergibile Titan, scomparso domenica vicino al relitto del Titanic, è entrato nella sua fase più critica. Per il ritrovamento del mezzo e dei cinque ...Sottomarino scomparso. Ai passeggeri del Titan resta ossigeno solo fino alle 5 locali di oggi, giovedì 22 giugno. A quell’ora, in Italia sono le 11. Ci sono tuttavia alcune variabili, tra cui il tasso ...