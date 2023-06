Titanic | morte le persone sul sommergibile disperso

Lo afferma OceanGate in una nota, confermando ladei cinque passeggeri del Titan , il ...sarebbero l a parte posteriore e il telaio di atterraggio del sommergibile disperso sulle orme delLe ricerche nell'oceano Atlantico si sono intensificate nelle ultime ore, ma è trascorso il tempo di autonomia residua che era stato ...Leggi anche, sottomarino disperso: rilevati rumori, si allarga area ricerche, chi sale sul sottomarino Titan firma contratto con "possibile, sottomarino disperso: ex ...

Titanic, incidente o attentato “La nave è andata incontro alla morte in modo scellerato” LA NAZIONE

Anche la Guardia costiera statunitense, in conferenza stampa, ha confermato: «I detriti trovati vicino al relitto del Titanic provengono dal sommergibile ... siano tragicamente morti». «Questi uomini ...E lo sarebbe ancor di più se si fosse incagliato tra i resti del Titanic. In ogni caso sarebbero necessari equipaggiamenti speciali, per la pressione enorme e la totale oscurità ad una profondità di ...