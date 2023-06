Titan | ultime ore di ossigeno | si intensificano le ricerche del sommergibile disperso

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Continua la corsa contro il tempo per rintracciare e trarre in salvo i cinque occupanti del, ilda domenica mentre scendeva verso il relitto delic, al largo delle coste del Canada. In caso di emergenza ildispone di una riserva disufficiente per 96 ore circa e finirà oggi tra le 11 e le 12 di oggi. Le operazioni di ricerca si sono intensificate dopo che sono stati captati rumori provenienti dal fondale martedì e di nuovo ieri. Ancora non si è certi delle cause e delle origini dei suoni – che potrebbero provenire dall’interno del– ma intanto l’area della ricerca è stata ampliata ad una zona che equivale in superficie a circa 10mila miglia quadrate – 26mila Km quadrati – e in ...