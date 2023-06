I passeggeri a bordo delSarebbero tutti "tristemente morti" i passeggeri del. A darne notizia è, la società che gestiva il sommergibile scomparso nell'Atlantico, dopo che è stata diffusa la notizia che appartengono ali rottami localizzati nella zona di ...Le accuse della famiglia di un passeggero La famiglia del miliardario britannico Hamish Harding disperso a bordo del batiscafoha attaccatoExplorations, la società armatrice, per ...L'ipotesi di una 'implosione istantanea' Nel sottomarinodipotrebbe essersi verificata una 'implosione istantanea'. È l'ipotesi di Guillermo Soehnlein , co - fondatore della società ...

Titan, OceanGate: «I passeggeri del sommergibile sono morti». Guardia Costiera: «Catastrofica implosione» Corriere della Sera

co-fondatore con Stockton Rush di OceanGate, la società che gestisce il sottomarino scomparso, ipotizza che nel Titan potrebbe essersi verificata una "implosione istantanea". "Quello che so è ...“Crediamo che l’equipaggio del nostro sommergibile sia morto”. Così afferma OceanGate in una nota, confermando la morte dei cinque passeggeri del Titan, il sottomarino disperso da domenica per ...