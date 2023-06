Titan | le speranze sono quasi finite | l’ossigeno sta per terminare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 giugno 2023) Le, ormai,davvero poche. Per le persone a bordo del sommergibileterminato e dalle ricerche non arrivano segnali che possano far pensare a un ritrovamento immediato. Il sommergibile è disperso da domenica, dopo l’immersione per andare a vedere da vicino il relitto delic.a disposizione delle persone a bordo è destinato a esaurirsi in pochissimo tempo. Secondo le previsioni sarebbe disponibile fino alle ore 11 di giovedì 22 giugno per i cinque passeggeri vip a bordo. Martedì erano stati captati dei rumori sottomarini da un aereo canadese, ma non si è riuscito a scoprire altro. I suoni captati dall’oceano I media statunitensi spiegano che si tratterebbe di suoni martellanti a intervalli di 30 minuti: trattandosi di ...