Titan | la Marina Usa sapeva dell’implosione a pochi minuti dall’immersione

Ilcon tutta probabilità è imploso poco dopo aver perso i contatti con la nave satellite e lamilitare degli Stati Uniti lo sapeva da giorni. Come riporta il Wall Street Journal, i microfoni ......con un'implosione o un'esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibilequando le comunicazioni sono state interrotte', ha dichiarato un alto dirigente della...Laha analizzato i dati acustici in suo possesso dopo che la scomparsa delè stata segnalata per la prima volta perso durante il suo viaggio verso il relitto del Titanic . Per gli ...

Titan, la Marina Usa aveva rilevato subito l'implosione del mini sommergibile Sky Tg24

È finita nel peggiore dei modi la vicenda del sottomarino Titan con a bordo 5 persone che sono morte a causa di un implosione ...Il sottomarino Titan è stato distrutto da una catastrofica implosione, rilevata dalla marina USA il giorno della scomparsa.