Tiro a segno | Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello conquistano il bronzo ai Giochi Europei! Oro all’Ungheria

(Di giovedì 22 giugno 2023) Prima finale del programma e prima medaglia per l’Italia nelaiEuropei 2023: a Cracovia, in Polonia, nella carabina da 10 metri a coppie miste, sale sul gradino più basso del podio e si mette al collo ilItalia 1, composta da. La coppia azzurra ha chiuso al terzo posto dopo aver battuto in finale Repubblica Ceca 1, composta da Aneta Brabcova e Frantisek Smetana, per 16-8. Primi due punti per gli azzurri, poi i cechi operano il sorpasso e si portano sul 4-2. Nella fase contrale della sfida l’Italia inanella un parziale di 12-0 e vola sul 14-4, avvicinandosi alla medaglia. I cechi risalgono fino all’8-14, ma gli azzurri chiudono sul 16-8 e centrano il ...

L'ex playmaker azzurro è una furia (4 assist, anche) e a metà gara Bologna è avanti 49 - 43: dieci uomini già a, con il 74% alda due e il 50% da tre. Milano fa poco peggio, propone un ...In chiave Italia, fari puntati soprattutto sul duo del nuoto artistico composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero e il Team Event di tuffi, passando per, canoa velocità e molto altro. ...... domani si comincia a fare sul serio con le prime carte olimpiche in palio nel: il vincitore e la vincitrice delle finali della pistola 10 metri garantiranno un posto nazione al proprio ...

Tiro a segno, Giochi Europei 2023 oggi: orari 22 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Prima finale del programma e prima medaglia per l'Italia nel tiro a segno ai Giochi Europei 2023: a Cracovia, in Polonia, nella carabina da 10 metri a coppie miste, sale sul gradino più basso del podi ...Si apre subito al meglio per i colori azzurri la prima giornata dedicata al tiro a segno ai Giochi Europei 2023: a Cracovia, in Polonia, nelle qualificazioni della carabina da 10 metri a coppie miste, ...