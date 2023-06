Tim | esclusiva a Kkr per trattare su Netco 2

(Di giovedì 22 giugno 2023) Il cda di Tim ha concluso come promesso l'esame delle offerte finali non vincolanti sulle attività relative alla rete fissa (incluse FiberCop e Sparkle) di cui, ricorda una nota, è prevista la ...

Il cda diha concluso come promesso l'esame delle offerte finali non vincolanti sulle attività relative alla rete fissa (incluse FiberCop e Sparkle) di cui, ricorda una nota, è prevista la concentrazione in ...Il CdA all'unanimità ha dato mandato all'amministratore delegato di avviare, in, una ...ricorda che l'eventuale operazione avente ad oggetto la dismissione di NetCo resta soggetta all'...Mandato a Labriola per negoziare . Il cda di, all'unanimita', concede l'a Kkr per la trattativa sulla rete del gruppo, dando tempo non oltre il 30 settembre per presentare l'offerta vincolante. In particolare, il consiglio di ...

++ Tim, esclusiva a Kkr per trattare su Netco ++ - Ultima Ora Agenzia ANSA

Come ipotizzato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi, Tim ha scelto “all’unanimità” l’offerta di Kkr per la Rete. Il Cda del gruppo ha dato mandato all’amministratore delegato Pietro Labriola “per ...(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il cda di Tim ha concluso come promesso l'esame delle offerte finali non vincolanti sulle attività relative alla rete fissa (incluse FiberCop e Sparkle) di cui, ricorda una ...