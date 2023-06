Tigre | l’annuncio su Retegui | «C’è tanto interesse | verrà ceduto»

(Di giovedì 22 giugno 2023) Le parole di Ezequiel Melarana, patron del, sul futuro di Mateoin vista del calciomercato. I dettagli Ezequiel Melarana, patron del, ha parlato a Direct Tv Sport Argentina del futuro di Mateo. PAROLE – «Sarà difficile poterlo avere con noi dopo questo mercato. È un giocatore molto cercato. Se dipendesse dalla nostra volontà, tutti vorremmo che restasse qui, ma c’è la sua carriera e il nostro accordo col Boca. Questo mercato sarebbe il momento ideale per venderlo. Di offerte concrete non ce ne sono. Ci sono tanti sondaggi, il suo entourage sta lavorando. Aspettiamo l’inizio del mercato europeo e vediamo cosa accadrà con lui». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24

Il presidente del, club che eserciterà'opzione per riscattare'intero cartellino del giocatore dal Boca, ha parlato proprio del suo futuro. A 'Direct Tv Sport Argentina' le parole di ...