Ti sei bruciato al sole? Questi rimedi naturali possono darti subito un sollievo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 22 giugno 2023) L’esposizione alpuò davvero giocare brutti scherzi: quali sono iper alleviare il fastidio da scottature. Con l’inizio ufficiale dell’estate, si può dare inizio alle lunghe giornate in spiaggia con gli amici di sempre, intenti a rilassarsi con il sottofondo delle onde del mare e a bere un buon drink sotto i caldi raggi solari. Una sensazione bellissima, da come si può chiaramente intuire, a cui bisogna prestare ugualmente attenzione perché può giocare davvero brutti scherzi. Comeare alle scottature da(grantennistoscana.it)Chi lo dice che il nemico numero uno dell’estate sia solo la sudorazione in eccesso? Soprattutto chi ha la possibilità di godersi la bella stagione e di concedersi diversi giorni sotto i raggi solari, sa bene che l’imprevisto è sempre dietro la ...