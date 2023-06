TheBorderline chiudono le attività ma il canale resta aperto

... mamma di Manuel sentita da inquirenti Incidente Casal Palocco, The Borderline non guadagneranno più da canale su YouTube Incidente Casal Palocco,: "Nostro pensiero è solo per ...Leggi anche Incidente Roma, youtuberil canale - Cancellati oltre 50 filmati - Follower e guadagni aumentano dopo lo schianto Roma, cinque Youtuber travolgono una Smart: la ...Gli youtuberscappano dalla Capitale - Alcuni dicono siano all'estero Incidente Roma, youtuberil canale - Cancellati oltre 50 filmati - Follower e guadagni ...

Incidente Roma, i TheBorderline chiudono il canale Youtube TPI

Matteo Di Pietro, chi è il conducente del suv coinvolto nell'incidente di Casal Palocco Ecco perché non è stato ancora arrestato e cosa rischia.«Non ricordo nulla dell’impatto, ho ricordi solo successivi all’incidente, quando cercavo di capire come stessero i bambini».