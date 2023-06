The Idol | la recensione del terzo episodio | l’arte di non sforare

(Di giovedì 22 giugno 2023) Già sull’orlo della cancellazione dopo solo due episodi (nonostante le smentite da parte di HBO) Thearriva al suoappuntamento settimanale. Con più dubbi che risposte, la terza puntata mette in gioco delle situazioni difficili che, se gestite in altro modo, sarebbero state grande scrittura televisiva. La serie sembra invece incartarsi su sé stessa, in un marasma di momenti ad alto sfondo sessuale che più che uno scandalo o una critica sembrano l’appagamento di un fetish. Continua a non convincere e, nonostante gli sprazzi di lucidità in momenti specifici, a deludere le aspettative. The: una decisione sbagliata dopo l’altra The: Jocelyn (Lily-Rose Depp) e Tedros (Abel “The Weeknd” Tesfaye) in una scena delIl...

Quando Sam Levinson è subentrato alla direzione di, in testa deve essergli balenata un'idea: la possibilità di replicare il successo di Euphoria , di scandalizzare di uno scandalo che fosse feroce e arguto, e desse da pensare, non da ridere. ...Le recensioni dei critici e le reazioni del pubblico alle prime puntate di, la serie tv ideata e scritta da Sam Levinson eWeeknd, non sono andate esattamente come ci si aspettava. Sulle piattaforme che raggruppano i voti degli utenti, il secondo e penultimo ...Se avete già guardato e adorato lo show che vede protagonisti Lily - Rose Depp eWeeknd, ecco tutti gli altri titoli televisivi da non perdere. Partendo chiaramente dall'altra serie nata dal ...

The Idol: ecco tutte le critiche ha ricevuto la serie di Sam Levinson e The Weeknd Vanity Fair Italia

Guida serie TV del 22 giugno: The Idol, NCIS, Supernatural. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.Storia di un'altra interazione di cui non ci si riesce a capacitare tra il personaggio di The Weeknd e quello di Lily-Rose Depp ...