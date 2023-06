Tfa sostegno | Gilda all’attacco | “Dalla distribuzione dei posti alla beffa della quota riservata ai precari Non c’è stato coordinamento”

Come prepararsi per accedere al2023 La Tecnica della Scuola ha organizzato un ciclo di appuntamenti completamente gratuiti per aiutare i candidati a sostenere le varie prove. Ecco quando si svolgeranno i corsi e su ...'È un tirocinio formativo attivo per ricchi quello erogato dalle università siciliane ai candidati che intendono diventare docenti di. Nell'Isola, infatti, il suo costo, di circa 3.700 euro, è nettamente superiore a quello di tante altre università del Paese. Basti pensare che a Firenze costa 2.500, mentre a Genova o Bari 2.Il mondo della scuola è in attesa delle novità in tema di reclutamento. Dal Decreto Pa bis in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale passando per il, lo scioglimento della riserva per gli elenchi aggiuntivi I fascia GPSfino alle immissioni in ruolo e poi la scelta delle 150 preferenze per le supplenze annuali. La redazione ...

Tfa sostegno, Flc Cgil: “È per ricchi quello erogato dalle università siciliane” Orizzonte Scuola

