Terremoto oggi nel mar Tirreno di magnitudo 3.6

(Di giovedì 22 giugno 2023) (Adnkronos) – Scossa dinel mar. Come riporta l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia il sisma di3.6 è stato avvertito alle 18:50 dinel marMeridionale. L'epicentro a una profondità di 309 km. Le città più vicine, segnala l'Ingv, sono Cosenza e Lamezia Terme. DATI #RIVISTI #ML 3.6 ore 18:50 IT del 22-06-2023,Meridionale (MARE) Prof=309Km #INGV 35367721 https://t.co/wpYrRAW7so— INGVterremoti (@INGVterremoti) June 22, 2023 —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Scossa dinel mar Tirreno. Come riporta l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia il sisma di magnitudo 3.6 è stato avvertito alle 18:50 dinel mar Tirreno Meridionale. L'epicentro a ...

