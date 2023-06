(Di giovedì 22 giugno 2023) L'epicentro a una profondità di 309 chilometri Scossa dinel mar. Come riporta l’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia il sisma di3.6 è stato avvertito alle 18:50 dinel marMeridionale. L’epicentro a una profondità di 309 km. Le città più vicine, segnala l’Ingv, sono Cosenza e Lamezia Terme. DATI #RIVISTI #ML 3.6 ore 18:50 IT del 22-06-2023,Meridionale (MARE) Prof=309Km #INGV 35367721 https://t.co/wpYrRAW7so — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 22, 2023 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

sul . Alle 17.35, una forte di magnitudo 5 ha fatto tremare il Gargano e la provincia di . La ... La scossa Secondo diverse segnalazioni, il è stato avvertito anche in Molise e in Abruzzo.

Terremoto oggi nel mar Tirreno di magnitudo 3.6 Adnkronos

