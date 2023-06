Terra Amara | anticipazioni del 23 giugno | Mujgan accusa Behice…

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ledella puntata di oggi della soap turca, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogo della puntata precedente. Zuleyha viene finalmente dimessa dall’ospedale e sta per tornare in carcere, quando incontra Yilmaz. Per tranquillizzarlo, la giovane gli dice che non ha subito nessun’aggressione: ha solo avuto un incubo. Nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledella giornata di oggi: Cetin si innamora di…, ledella puntata di oggi: alleanza tra Demir e Yilmazlunedì 5 ...