Tenta di portare via una neonata alla mamma | arrestata trentenne Il video fuori dalla chiesa

(Di giovedì 22 giugno 2023) Hato divia a una madre la figlia di quattro mesi, davanti ai suoi stessi occhi, sostenendo che fosse la sua bambina. Dopo una serie di indagini, la polizia di Vercelli ha arrestato una donna di 30 anni, fermata lo scorso 31 maggio davanti a unadel centro cittadino. Per la donna l’accusa è dito sequestro di persona, sottrazione di persone incapaci e violenza privata. L’episodio aveva suscitato scalpore in città: la madre, seduta sui banchi della, era stata avvicinata d, che aveva cercato più volte di impossessarsi del passeggino. Vista l’insistenza, lasi era allontanata frettolosamente de, rifugiandosi in un cortile condominiale, aveva chiesto aiuto. ...

