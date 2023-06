(Di giovedì 22 giugno 2023) Tre mesi di problemi al polso messi in un cassetto dall’americano. Dopo aver fatto vedere cose molto importanti negli Australian Open, il figlio del grande Petr si è dovuto fermare per via di criticità fisiche di non facile risoluzione. Sull’erba del Queen’s, lo statunitense sembra aver ritrovato la propria verve e nella partita contro il connazionale Frances Tiafoe, vincitore nel torneo di Stoccarda della scorsa settimana, ha messo in mostra il suo eccellente repertorio di colpi. Nei quarti di finale ci sarà ad attenderlo il britannico Cameron Norrie: “Sicuramente è un grande combattente, non ti regala mai un punto. Mi aspetto una dura lotta, ma sarà anche importante capire quale sarà il mio stato fisico. Sono felice di avere questa opportunità“, ha raccontato in conferenza stampa ilta degli ...

Devo solo lasciar perdere e giocare a, in questo momento sono in salute ed entusiasta di tornare sui campi daquindi non voglio pensare ad altro '. C hiedono adel suo ...Ai quarti Norrie è atteso dallo statunitenseKorda che ha battuto per 76 63 uno spento Frances Tiafoe, reduce dalla vittoria a Stoccarda e dall'ingresso nei top 10. Ai quarti anche Holger ...AtpDopo la breve parte di stagione su erba, la cui fine è fissata a metà luglio con Wimbledon , ...Zverev Tallon Griekspoor Tomas Martin Etcheverry Alejandro Davidovich FokinaBaez ...

Tennis, Sebastian Korda: "Mi sento uno dei favoriti a Wimbledon" OA Sport

Lo statunitense è rimasto fermo per tre mesi dopo l’infortunio al polso rimediato all’Australian Open. “Ci sono momenti in cui non voglio colpire certi colpi perché sento che finiranno per farmi male” ...Sull'erba inglese Tiafoe e Thompson pagano le fatiche della settimana precedente. Rune raggiunge Lorenzo Musetti ai quarti ...