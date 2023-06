Temptation Island | incidente domestico per un ex partecipante | “Ho rischiato di morire”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Brutta disavventura per un ex volto di, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia che tornerà in onda con una nuova edizione a partire da lunedì 26 giugno. Ciavy, discusso protagonista dell’ottava edizione del docu reality hadavvero grosso. L’uomo è stato vittima di unin bagno. Gli è praticamente caduto un mobile suo polso, tagliandogli le vene. Sotto shock Valeria Liberati, con cui ha partecipato in coppia a. I due all’epoca erano fidanzati, fra alti e bassi, già da quattro anni. Il racconto della donna: Scusate sono veramente sconvolta. Devo truccarmi, sono orribile. Ho praticamente i trucchi incastrati sotto il mobile del bagno. Perché in tutto ciò il bagno è ancora come lo avete ...