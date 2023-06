Tajani al Forum delle Acque 2023 | “Avete mio sostegno e del governo”

- Milano:"Oltre l'AI. Le imprese e la sfida del Web 3.0", organizzato da Web3 Alliance. Ore ... Partecipa, tra gli altri, Antonio, ministro degli Affari Esteri. Azienda Agricola Costantino.is also due to be a guest of honour of the Croatian government at the Dubrovnik, a high - profile annual policy conference that brings together Balkan and Mediterranean countries, the ...L'evento avrà il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri con un esclusivo intervento del ministro Antonio. Lo scopo delè di portare al centro dello scenario internazionale il ...

Tajani, 'con l'Algeria impegno comune contro i flussi illegali' Agenzia ANSA

Terni, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Al via il Forum delle Acque, alla sua seconda edizione, in programma dal 22 al 25 giugno, a Villalago, dimora storica ai bordi del lago di Piediluco, in provinci ...News dell'ultima ora dall'Italia e dal mondo. Notizie, video, rubriche e approfondimenti su Sport, Cronaca, Economia, Politica, Salute e tanto altro ...