Taiwan | presidio di democrazia da difendere Parla Centinaio Lega

(Di giovedì 22 giugno 2023) “L’Occidente deve mettere in campo ogni possibile azione rivolta al mantenimento dello status quo” di, dice Gian Marco, vicepresidente del Senato ed esponente della, in questa intervista a Formiche.net. Dopo aver incontrato la presidenteese Tsai Ing-wen e alcuni ministri, lei ha dichiarato che l’Italia “continuerà a impegnarsi per favorire la sicurezza dell’isola e dello stretto di”. Quali strumenti ha l’Italia a sua disposizione? L’Italia è un partner considerevole per, sia sul piano politico che su quello economico. La missione mia e della senatrice Elena Murelli, come componenti del gruppomentare di amicizia, è stata la più rilevante sul piano istituzionale realizzata negli ultimi anni sull’isola da rappresentanti ...