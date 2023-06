Taglie dei neonati | come scegliere i vestiti giusti?

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 22 giugno 2023) 000, 3-6 mesi, 80 centimetri… districarsi tra ledeia volte sembra un’impresa impossibile. Oltre a capireè meglio vestirli – soprattutto in base alla temperatura, un altro grande dilemma che attanaglia ogni neogenitore – anche individuare la misura corretta non è facile per chi si ritrova per la prima volta circondato da mini body, tutine, calzini e cappellini. Ecco qualche consiglio per non perdersi d’animo e non sbagliare.interpretare ledeiLe misure degli abiti deivariano non solo da Paese a Paese, ma anche da brand a brand, quindi il rischio diqualcosa troppo grande o troppo piccolo è sempre dietro l’angolo. In generale, in Italia le(che seguono un numero ...