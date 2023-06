(Di giovedì 22 giugno 2023) Leggi Anche Teramo, donna sfreccia a 250 km/h inper 18 volte in 7 giorni: denunciata Leggi Anche Sfrecciava in Lamborghini a 253 km/h sull'A21 a Cremona: patente sospesa Gli agenti hanno ...

Leggi Anche Teramo, donna sfreccia a 250 km/h inper 18 volte in 7 giorni: denunciata Leggi Anche Sfrecciava in Lamborghini a 253 km/h sull'A21 a Cremona: patente sospesa Gli agenti hanno scoperto che la 32enne aveva oltrepassato i limiti ...Un'automobilista di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in, perché sorpresa a viaggiare sull'A2 a 146 chilometri all'ora in un tratto dove la velocità massima è di 80 chilometri all'ora. Per la donna, un'italiana residente in provincia di ...Un'automobilista di 32 anni è stata denunciata dalla Polizia del Canton Ticino, in, perché sorpresa a viaggiare sull'A2 a 146 chilometri all'ora in un tratto dove la velocità massima è di 80 chilometri all'ora. Per la donna, un'italiana residente in provincia di ...

Svizzera, in autostrada a 146 all'ora: non potrà più circolare TGCOM

Una 32enne italiana ha percorso ad alta velocità un tratto in cui il limite è di 80 km/h. È stata denunciata per "grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale" ...La donna, una 32enne residente in provincia di Como, è stata sorpresa a guidare a 146 chilometri all'ora (66 oltre il consentito) sull'autostrada A2. Sanzionata e segnalata al ministero pubblico: band ...