Superman Legacy | James Gunn | È diverso da tutto ciò che ho fatto finora

(Di giovedì 22 giugno 2023)è entusiasta del primo film che aprirà il nuovo corso cinematografico DC. Prosegue la fase di pre-produzione di, il primo capitolo cinematografico che aprirà il DC Universe firmatoe Peter Safran. In questi giorni si stanno effettuando i casting per i ruoli di Clark Kent e Lois Lane. Tra i nomi che circolano in questo periodo ci sono Nicholas Hoult, David Corenswet e Tom Brittney pere Emma Mackey, Rachel Brosnahan e Phoebe Dynevor per Lois. Sempre molto attivo sui social e nelle interazioni con i fan,ha aggiornato i propri follower sulla lavorazione e in particolare sullo stato d'animo che sta vivendo in questo …

Superman Legacy, James Gunn: "È diverso da tutto ciò che ho fatto ... Movieplayer

Alla fine abbiamo più Batman. Voglio dire, sarebbe uno dei film di Superman più interessanti mai realizzati. Con tutto il rispetto per James Gunn e Superman: Legacy, stai parlando di uno dei più ...Ricordiamo che Elordi di recente è stato considerato per la parte di Superman nel film Superman: Legacy. Jacob Elordi è celebre come star di Euphoria ma Sofia Coppola - sebbene dica di aver visto solo ...