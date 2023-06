Suor Lucia dos Santos | una dei tre pastorelli di Fatima | è “venerabile” | era custode del terzo segreto

(Di giovedì 22 giugno 2023)dos, una dei tredidel “”, è. Lo ha stabilito il Papa dopo avere ricevuto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, autorizzando la promulgazione del Decreto che ne riconosce le “virtù eroiche”. Nata ad Aljustrel il 28 marzo 1907,ebbe nel 2017 una serie di apparizioni della Vergine Maria nella Cova de Iria, a, in Portogallo, assieme ai due cugini Francesco e Giacinta Marto.dosdeldiDopo la morte ...

è la terza dei tre pastorelli che ebbero le rivlazioni private della Madonna di Fatima. (Scheda Wikipedia) "Nostra Signora del Rosario di Fátima (in portoghese: Nossa Senhora do Rosário de ...dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, custode del cosiddetto 'terzo segreto', è Venerabile. Papa Francesco ha ricevuto oggi il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero ...Intanto diventa "venerabile"Lúcia de Jesus e do Coração Immaculado, al secolo Lúcia dos ...dos Santos nacque il 28 marzo 1907 ad Aljustrel (Portogallo) ed è morta il 13 febbraio 2005 a ...

Papa Francesco: dichiara "venerabile" suor Lucia dos Santos, la ... Servizio Informazione Religiosa

Poi il Pontefice ha chiesto a mons Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese orientali, di consegnare ai presenti il testo scritto ...Suor Lucia dos Santos, una dei tre pastorelli di Fatima, custode del cosiddetto “terzo segreto”, è Venerabile. Papa Francesco ha ricevuto oggi il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero ...