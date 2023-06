Sul Mes è ancora caos in maggioranza | Salvini se la prende con i tecnici

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sul Mes inla confusione regna sovrana. Dopo il parere del capo di gabinetto del ministero dell’Economia, secondo il quale non c’è alcun rischio nell’accettare e ratificare la riforma, il governo rischia di spaccarsi. Il vicepresidente del Consiglio, Matteo, dice che a decidere sarà solo il Parlamento e bolla la nota del Mef come puramente “tecnica”. “Sul Mes decide il Parlamento. Se arriverà la discussione in Parlamento, lì si voterà”, afferma il leader della Lega. Secondo il quale “quella del ministero dell’Economia è un’opinione tecnica”. Dopo il parere del Mef anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cerca rassicurazioni, incontrando il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il centrodestra diviso sul Mes? La nota del Mef rischia di mettere in crisi la...

Caos sul Mes e sul decreto lavoro: la destra è (di nuovo) in confusione Domani

