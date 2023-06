Sud Reporter | stasera ultima puntata della stagione su Campi Flegrei tv | focus su criminalità minorile

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 giugno 2023) La: dopo l’omicidio del clochard a Pomigliano sono stati fermati due 16enni. Il lavoro e il carovita che pesano sulla vita di consumatori e lavoratori soprattutto a Napoli e al Sud. Il nuovo allenatore Rudi Garcia e lache verrà per ioni d’Italia.ore 21di Sudsutv con una grande novità: ora il canale del digitale è il numero 99, condotta da Taisia Raio e in studio Giuseppe Manzo, in onda ogni giovedì alle 21 (e in replica la domenica sempre alle 21) sul canale 99 digitale terrestre per chi vive in Campania, in streaming su www.tv.it o sulle pagine Facebook delle testate dove viene ...