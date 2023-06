Su che canale vedere Francia-Italia stasera in chiaro? Programma | orari | tv e streaming

(Di giovedì 22 giugno 2023) Appuntamento per questa sera giovedì 22 giugno, ore 20.45, all’interno della Cluj Arena. Nel primo turno dell’Europeo Under 21, l’del ct Paolo Nicolato dovrà scontrarsi contro ladi Sylvain Ripoll. Le due Nazionali, raggruppate nel girone D assieme a Norvegia e Svizzera, tenteranno di dare spettacolo già dal primo incontro. La competizione continentale è iniziata ieri e terminerà solamente l’8 luglio, si spera, con gli Azzurrini magari da protagonisti. Tonali e compagni però, prima di tutto, dovranno superare un gruppo di ferro. Il mister Nicolato, alla vigilia del match, ha dichiarato di aver preparato questa manifestazione già da due anni. Non è mancata, inoltre, l’analisi sulla: “E’ da due anni che prepariamo questa competizione; negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari. La ...

Italia-Francia oggi in tv, Europei Under 21: orario, canale in chiaro, programma, streaming, probabili formazioni OA Sport

Quest'oggi, giovedì 22 giugno, spazio all'esordio dell'Italia del ct Paolo Nicolato: prima gara contro la Francia all'Europeo Under 21 ...In chiaro e gratis sulla Rai, come sempre accade quando gioca la Nazionale. La fase finale del Campionato Europeo Under 21 ha preso il via ieri con le prime tre gare della manifestazione. Oggi, invece ...