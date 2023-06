Studenti sparano pallini di gomma alla prof e la deridono sui social | ma vengono ugualmente promossi con 9 in condotta

(Di giovedì 22 giugno 2023)con 9 ini due alunni che a Rovigo spararonodicontro unaessoressa, il video del tiro al bersaglio venne anche messo on line per deridere l'insegnante...

... entrambipresso il Conservatorio di Musica "Umberto Giordano" di Foggia. Nell'aprile del ... prenotazioni e vendite presso il botteghino della Camerata Musicale Barese, sito in via, n. ......per "inerzia" Onu dopo crollo diga Kakhovka Picchetto dell'ong Unione ucraina deglia Kiev ... 2023 - 06 - 08 07:19:34 Zelensky: russia soccorritori in aree allagate Le forze russe ...Ci sonouniversitari, bottegai, artigiani, manovali edili, braccianti, sfaccendati senza ... Per impedirne la devastazione, alcuni agentisui manifestanti più risoluti. Uno di loro, ...

Studenti sparano pallini di gomma alla prof e la deridono sui social, ma vengono ugualmente promossi con 9 in ilmessaggero.it

L’episodio di bullismo, che ha coinvolto cinque studenti in totale, è avvenuto il 11 ottobre. Oltre ai due alunni che hanno sparato i pallini, un terzo avrebbe portato l’arma giocattolo a scuola. A ...L'insegnante Maria Cristina Finatti dell'Itis Viola Marchesini rischiò di perdere un occhio: coinvolti cinque alunni. La docente scriverà al ministro Valditara: «Non sono stati sospesi e dovevano esse ...