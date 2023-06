Stiamo diventando insensibili alla violenza

(Di giovedì 22 giugno 2023) Sembriamo anestetizzati: l'tànasce evidentemente dcrescente abitudine a episodi come quello di domenica scorsa a Seregno dove il padre di un "pulcino" di 9 anni l'ha ...

Sembriamo anestetizzati: l'insensibilità alla violenza nasce evidentemente dalla crescente abitudine a episodi come quello di domenica scorsa a Seregno dove il padre di un "pulcino" di 9 anni l'ha ...parlando dei cosiddetti grillz (o grills), banalmente gioielli per denti, ufficialmente ...l'anello di fidanzamento fosse vintage Scegliere un engagement ring di un'altra epoca sta...... ma Covid resterà con noi per sempre - avverte Bancel - Il virus è cambiato e stasimile ... Grazie alla piattaforma a mRna,lavorando su tanti altri fronti, dai tumori alle altre ...