Stangata sui conti correnti | la tassa che non tutti conoscono ma esiste un modo per non pagarla

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 22 giugno 2023) Non molti forse sanno che suic’è unada pagare. Meno ancora sono quelli cheil metodo per evitarla. Tra inflazione e carovita che si “mangiano” i risparmi delle famiglie italiane “parcheggiati” in banca, poter fare a meno di unain più da pagare di certo non può che fare piacere.sui: come evitare di– grantennistoscana.itDue crisi una dietro l’altra, prima la pandemia poi la guerra tra Russia e Ucraina, hanno fatto impennare il costo della vita. Spingendo sempre più persone a depositare denaro sul conto corrente. Quello che forse non si sa è che quando la liquidità sul conto supera una determinata soglia si paga una. Lo sapevi? Se non ne hai mai ...