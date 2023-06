Squalo bianco avvistato di fronte a Livorno | il video di due pescatori

I due pescatori hanno ripreso il momento in cui il grosso animale, di circa tre metri di lunghezza e che si presume fosse uno, si avvicina all'imbarcazione allontanandosi poco dopo. ...L'avvistamento di un presuntoa circa 3 miglia nautiche al largo del porto di Livorno ha portato la Direzione Marittima di Livorno a ...Sì, è vero, tra le specie che popolano i nostri mari c'è anche il temibile, ma a dispetto di quanto si possa pensare i pescicani non sono per nulla propensi ad avvicinarci, a cacciarci ...

Lo squalo bianco: tutto quello che c'è da sapere IL TELEGRAFO Livorno

Presunto squalo avvistato al largo di Livorno: il video di due pescatori che hanno immortalato il pesce è diventato virale.Lo squalo si è avvicinato all'imbarcazione nuotando per qualche istante in cerchio prima di allontanarsi. I due pescatori hanno lo hanno filmato ...