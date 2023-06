... laCup deve diventare un modello che promuova una nuova generazione di golfisti. L'ultima legacy è quella riferita al turismo golfistico. Il golf è l'unicoin cui si può scegliere dove ...Queste le parole di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del ProgettoCup 2023, espresse a margine del panel pomeridiano presso "Stati Generali Mondo Lavoro", convegno sui grandi eventi ...DAO, società diManagement e Marketing sportivo leader in Italia, è advisor del CONI e ha ...Advisor delle ATP Finals di tennis a Torino e agente ufficiale Premium Experiences dellaCup ...

Sport, Ryder Cup, Roma 2024, Sei Nazioni e Ocean Race: i fiori all'occhiello degli “Stati Generali Mondo Lavoro” Adnkronos

Naturalmente è importante la legacy sportiva: la Ryder Cup deve diventare un modello che promuova una nuova generazione di golfisti. L'ultima legacy è quella riferita al turismo golfistico. Il golf è ...Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW ... tra i vicecapitani europei alla prossima Ryder Cup di Roma, Renato Paratore, Guido ...