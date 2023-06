Sport | Ryder Cup | Roma 2024 | Sei Nazioni e Ocean Race | i fiori all' occhiello degli “Stati Generali Mondo Lavoro”

(Di giovedì 22 giugno 2023) Guidonia, 22 giu. - (Adnkronos) - “Stiamo lavorando da dodici anni e il Governo ci sta dando una mano a finalizzare questo progetto nei novantanove giorni che abbiamo a disposizione prima dell'inizio dell'attività agonistica. Si sono succeduti cinque governi da quanto è iniziato il progetto e non ci sono maiproblemi di sorta né con questo esecutivo, né con i precedenti”. Queste le parole di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del ProgettoCup 2023, espresse a margine del panel pomeridiano presso “”, convegno sui grandi eventi organizzato presso il “Marco Simone Golf &ing Club” di Guidonia. L'ex allenatore (tra le altre) della Nazionale Italiana di Pallavolo si è poi soffermato su vari focus, riferendosi in ...

Queste le parole di Gian Paolo Montali, Direttore Generale del ProgettoCup 2023, espresse a margine del panel pomeridiano presso "Stati Generali Mondo Lavoro", convegno sui grandi eventi ...DAO, società diManagement e Marketing sportivo leader in Italia, è advisor del CONI e ha ...Advisor delle ATP Finals di tennis a Torino e agente ufficiale Premium Experiences dellaCup ...Quell'area ora è gestita da Roma col modello vincente già applicato altrove dae Salute", ha ... il quale ha conferito un plauso ai vari benefici generati dall'organizzazione dellaCup come ...

Sport, Ryder Cup, Sei Nazioni e Ocean Race: fiori all’occhiello degli ... Entilocali-online

Naturalmente è importante la legacy sportiva: la Ryder Cup deve diventare un modello che promuova una nuova generazione di golfisti. L'ultima legacy è quella riferita al turismo golfistico. Il golf è ...Tutte le quattro giornate del torneo andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW ... tra i vicecapitani europei alla prossima Ryder Cup di Roma, Renato Paratore, Guido ...