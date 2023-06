Sport in tv oggi giovedì 22 giugno | programma e orario di tutti gli eventi

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ile gli orari del palinsestoivo in tv di22. La giornata si apre a Cracovia, sede dei Giochi Europei del 2023. Occhi puntati poi sul tennis, con i tornei Atp del Queen’s e di Halle, oltre ai Wta di Birmingham e Berlino. Alle 13:00 il match di Nations League di volley maschile tra Italia e Cina. Nella serata poi spazio alle gare degli Europei Under 21. Alle 20:45 fischio d’inizio di Italia-Francia con gli azzurrini di Nicolato che cercano i primi tre punti. Di seguito, lazione diFace.

I giocatori al centro delle trattative di, 22 giugno 2023, nel nostro live: Tonali . Frattesi , . Rabiot , . Brozovic , . Osimhen . Onana con Lukaku e Koulibaly ,. solo per citare i nomi che ...

Colpi, rumors e trattative: tutto sulla giornata di calciomercato La Gazzetta dello Sport

Il nuovo scenario ha preso forma di fronte alla constatazione, da parte del procuratore aggiunto Marco Gianoglio e del sostituto Mario Bendoni, che le operazioni di scambio contestate non avessero ...Sullo sfondo – non prima fine anno – l’ingresso del QSI, il fondo per lo sport del Qatar, e di Nasser Al Khelaifi del Psg come investitori nella nuova Sampdoria: prima però bisognerà arrivare al ...