Spertsyan | c’è anche l’Inter ma il club in pole è un altro Le ultime

Leggi su inter-news

(Di giovedì 22 giugno 2023) Ci sarebbetra iche pensano ad Eduard, talento almeno classe 2000 di proprietà del Krasnodar. Le. LE– Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, c’ètra iche pensano ad Eduard. In Italia sul talento armeno, oltre alla società nerazzurra, ci sono Fiorentina e Sassuolo. In Germania è il Borussia Monchengladbach ad essere interessato al classe 2000. In Inghilterra è invece il Mster City ad aver messo da tempo gli occhi sul giocatore. Tuttavia ilinposition è l’Ajax. Il reparto scouting della società olandese ha visionato il calciatore di nuovo a Yerewan nella partita con la ...