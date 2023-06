Spararono pallini alla prof e furono difesi dalla Littizzetto video | promossi con il 9 in condotta

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 22 giugno 2023) Nove in, nonostante la piccola “bravata” commessa ai danni dellaessoressa, contro la quale avevano sparatodi gomma. Si è conclusa quindi con una promozione a pieni voti, otto in tutte le materie e nove in, l’annata scolastica dei due alunni autori degli spari dial voltodi una scuola di Rodrigo, confinito sui social. Come riporta oggi il Corriere della Sera nell’edizione del Veneto, “entrambi (sui cinque minori coinvolti) non dovranno ripetere l’anno… Gli avvocati che rappresentano laessoressa Maria Cristina Finatti, ora assicurano che la docente è pronta a mandare una lettera al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per quello che ritiene uno schiaffo morale dopo il ...