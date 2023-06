... a molla oppure elettriche chepalline di plastica per replicare scenari di battaglia ... I microsparati dalle armi non sono pericolosi per l'uomo, ma per motivi di sicurezza i ...La docente dell'Itis di Rovigo è stata colpita da duedi gomma partiti da una pistola - ... "Se il professore riesce a essere empatico non gliin classe". Questa l'esternazione di ......in merito alla vicenda della professoressa di Rovigo colpita 3 mesi fa alla testa daidi ... a 'La bomba' su Radio Deejay: " Se il professore riesce a essere empatico, non gliin classe "...

Sparano pallini di gomma alla prof e la deridono sui social, ma vengono ugualmente promossi con 9 in condotta ilmessaggero.it

Due di loro, protagonisti dell’incidente in cui Maria Cristina Finatti fu colpita da pallini sparati al volto, rischiando di perdere un occhio, non dovranno ripetere l’anno. Gli avvocati della ...L'insegnante Maria Cristina Finatti dell'Itis Viola Marchesini rischiò di perdere un occhio: coinvolti cinque alunni. La docente scriverà al ministro Valditara: «Non sono stati sospesi e dovevano esse ...