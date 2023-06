Sottomarino Titan scomparso durante visita al Titanic | cosa è successo e ultime notizie

L'ossigeno è ormai finito. A questo punto della storia bisogna essere realisti: le speranze che i cinque passeggeri delsiano ancora vivi, crollano nel buio più profondo degli abissi. Ci vorrebbe un miracolo per riportarli su sani e salvi, perché la scienza purtroppo dice altro. C'è un dettaglio non da poco che ...Ilè undi proprietà di OceanGate Expeditions, una società di turismo in acque profonde. Il veicolo, lungo circa 6 metri, può ospitare un pilota e quattro passeggeri, ognuno dei ...Anche qualora fosse ancora intatto, le scorte di ossigeno del sommergibilestanno per esaurirsi completamente. Ai cinque passeggeri del mezzodisperso nell'Atlantico, vicino al relitto del Titanic , restano poche ore di ossigeno utilizzabile , all'incirca ...

Sottomarino disperso, il tedesco che è stato sul Titan nel 2021: «Una missione suicida, anche noi abbiamo avut ilmessaggero.it

AGI - L'imponente sforzo di ricerca e salvataggio del sommergibile Titan, diretto al relitto del Titanic più di 4 giorni fa, è entrato nella sua fase più critica. Per il ritrovamento del mezzo, e dei ...Il sommergibile Titan è ormai disperso da giorni, i passeggeri stanno affrontando sfide inimmaginabili. Quali conseguenze devono affrontare