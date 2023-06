Sottomarino Titan disperso | ampliata l' area di ricerca | ma l' ossigeno agli sgoccioli

(Di giovedì 22 giugno 2023) Leggi Ancheic, parla l'esperto: 'Gite senza senso, come le teorie del complotto' Mercoledì le squadre dihanno captato dei rumori provenienti da sotto il mare, vicino al luogo in cui si ...

Il, con cinque persone a bordo, è scomparso durante una discesa verso il relitto del Titanic. Ora, i soccorritori stanno cercando disperatamente di localizzare il veicolo , sperando ...Fotogallery - Ildella OceanGate disperso vicino al Titanic tragedia in ohio Fotogallery - Usa, a due anni spara e uccide la madre incinta all'ottavo mese IN CENTRO Fotogallery - Incendio ...... figliastro di Hamish Harding , miliardario britannico tra i passeggeri del, è stato ... come lui stesso ha spiegato, per poi aggiungere: 'Il mio patrigno è disperso in un. Preghiamo ...

Sottomarino disperso, il tedesco che è stato sul Titan nel 2021: «Una missione suicida, anche noi abbiamo avut ilmessaggero.it

Mike Reiss, ex showrunner e sceneggiatore de I Simpson, parla della sua esperienza sul sottomarino disperso Titan ...Per trovare il sottomarino disperso con a bordo 5 passeggeri è stata mobilitata flotta internazionale che comprende veivoli, navi e droni sottomarini ...