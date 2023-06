Sottomarino scomparso | sentiti nuovi rumori ma rimangono poche ore di ossigeno | “Ricerche negative”

(Di giovedì 22 giugno 2023)maore C’è tempo fino alle 11 per ritrovare ilda domenica scorsa nei fondali dell’Oceano Atlantico nel corso di un’escursione alla scoperta del relitto del Titanic: per quell’ora, infatti, le riserve d’a disposizione del Titan saranno finite. Intanto, la Guardia Costiera statunitense ha confermato che un aereo militare canadese P3 ha captato deisottomarini: l’ipotesi è che i membri dell’equipaggio delabbiano battuto degli oggetti contro le pareti del mezzo per inviare un Sos.sono statinelle ultime ore ...

Due anni fa ha pagato per vedere il relitto del Titanic sul sommergibile Titan ora disperso. Ma quel viaggio a distanza di tempo l'ha definito 'missione suicida'. Arthur Loibl, 60 anni, si è immerso sul sito del relitto dell'Atlantico nell'agosto 2021. Gli esperti non sanno da cosa provengano ma le ricerche del Titan di Ocean Gate sono state ampliate e coinvolgono ora un'area due volte più grande dello stato americano del Connecticut.

Sottomarino scomparso. Ai passeggeri del Titan resta ossigeno solo fino alle 5 locali di oggi, giovedì 22 giugno. A quell'ora, in Italia sono le 11. Ci sono tuttavia alcune variabili, tra cui il tasso di consumo. Proseguono le ricerche del sottomarino Titan, letteralmente scomparso nell'Oceano Atlantico domenica 18 giugno in occasione di un'immersione organizzata per poter 'ammirare' ed esplorare i resti del Titanic.